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Ребенок из Челябинска провалился в открытый канализационный люк

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В Челябинске двухлетний ребенок упал в открытый канализационный люк. Он провалился под землю на глазах у родителей, сообщил «Курс дела» со ссылкой на социальные сети.

Случившееся попало на камеру домофона. Мальчик играл неподалеку от колодца и в какой-то момент рухнул вниз. Серьезных травм он не получил.

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Мать ребенка не намерена оставлять эту ситуацию без контроля. Она будет бороться за то, чтобы коллектор засыпали.

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На следующий день люк огородили дополнительным бетонным блоком.

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