Ребенок упал в канализационный люк в Новосибирске

Во время прогулки в Новосибирске на проспекте Карла Маркса в канализационный колодец упал мальчик в возрасте одного года и девяти месяцев. Его мать и очевидцы сумели поднять его на поверхность. Мальчик был доставлен на скорой в больницу. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Мать ребенка Жаргалма рассказала «360», что сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Она сообщила, что гуляла с сыном на территории Новосибирского государственного технического университета. На газоне был люк колодца. Казалось, он был закрыт.

«Он побежал, наступил на край и свалился. Крышка захлопнулась, я ее отодвинула и полезла вниз. Кто-то говорил, что глубина колодца 2,5 метра. Полицейские потом меряли, сказали, что около шести. Я не измеряла, была в шоке. Но было достаточно глубоко. Сын лежал на животе, плакал и тянул голову вверх из грязи. Следом спустился мужчина, который помог нам подняться. Проходившая мимо женщина вызвала скорую. В больнице сделали томографию и энцефалограмму. Все обошлось, только ушибы и царапины». — рассказал мать ребенка.

Она знает о том, что Следком возбудил уголовное дело. По ее мнению, люди, которые отвечают за состояние канализационных люков, должны ответить.

В региональном Следкоме установили, что на сооружении для доступа к подземным коммуникациям отсутствовало одно из фиксирующих креплений.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного канализационного колодца», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.