Ребенок упал в бассейн в липецком детсаду

В Липецке внимание прокуратуры привлек случай в детском саду, где ребенок захлебнулся в бассейне. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дни.ру» написали, что во время занятий один из воспитанников упал в воду. Его вытащили из бассейна. Педагог делала ему искусственное дыхание до приезда медиков. Мальчика увезли в больницу. Местные СМИ добавили, что он находится в тяжелом состоянии.