26 декабря 2019, 14:59
Ребенок упал со второго этажа в торговом центре
ЧП произошло в одном из торговых центров в поселке Рощино в Ленинградской области. Там годовалый ребенок свалился со второго этажа, сообщило ИА FlashNord.
По предварительным данным, инцидент произошел в конце ноября в магазине ООО «ДНС Ритейл». Ребенок упал на первый этаж из-за отсутствия ограждения. Малыш получил травмы головы и ушибы лица, написала газета «Петербургский дневник».
Против торгового центра было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил портал «Дни.ру».