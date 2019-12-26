Ребенок упал со второго этажа в торговом центре

По предварительным данным, инцидент произошел в конце ноября в магазине ООО «ДНС Ритейл». Ребенок упал на первый этаж из-за отсутствия ограждения. Малыш получил травмы головы и ушибы лица, написала газета «Петербургский дневник».

Против торгового центра было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил портал «Дни.ру».