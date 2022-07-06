Ребенок упал с третьего этажа жилого дома на северо-востоке Москвы

Ребенок в подгузнике выпал с третьего этажа жилого дома в московском районе Лианозово. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, речь идет о мальчике, которому на вид около полутора лет. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра родителей, поэтому мать пришла на место падения поздно.

При падении ребенок сильно пострадал. Прибывшие на место медики забрали мальчика в реанимацию. С матерью сейчас разбираются сотрудники полиции.