Ребенок упал с пятого этажа на Урале

В Златоусте (Челябинская область) после падения с пятого этажа шестилетний мальчик остался жив. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, в минувшую среду ребенок играл в прятки с братом. Он облокотился на москитную сетку во время беготни и упал вниз.

«Когда подбежали прохожие, приехала скорая помощь, оказалось, что он жив», — рассказал инсайдер.

Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали тупую травму живота, ушиб легких, переломы ребер, таза и бедра. Отмечается, что в течение дня его должны доставить санавиацией в Челябинск.