Ребенок упал с моста на железнодорожные пути в Тюменской области

Мальчик погиб после падения с моста в Тюменской области. Он упал на железнодорожные пути. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, ребенок сидел на перилах, потерял равновесие и полетел вниз. В результате он получил смертельные травмы.

Правоохранители проведут проверку случившегося и проверят, исполнялся ли закон о безопасности движения, добавил сайт «Наш город».