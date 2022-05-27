27 мая 2022, 14:46
Ребенок упал с моста на железнодорожные пути в Тюменской области
Мальчик погиб после падения с моста в Тюменской области. Он упал на железнодорожные пути. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, ребенок сидел на перилах, потерял равновесие и полетел вниз. В результате он получил смертельные травмы.
Правоохранители проведут проверку случившегося и проверят, исполнялся ли закон о безопасности движения, добавил сайт «Наш город».