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    27 мая 2022, 14:46

    Ребенок упал с моста на железнодорожные пути в Тюменской области

    Дарья Морозова

    Мальчик погиб после падения с моста в Тюменской области. Он упал на железнодорожные пути. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

    По данным ведомства, ребенок сидел на перилах, потерял равновесие и полетел вниз. В результате он получил смертельные травмы.

    Правоохранители проведут проверку случившегося и проверят, исполнялся ли закон о безопасности движения, добавил сайт «Наш город».