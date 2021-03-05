Ребенок упал с лыжного подъемника в Подмосковье и ударился головой

Семья с тремя детьми приехала кататься на горных лыжах в Дмитров. Один из детей самостоятельно забрался на бугельный подъемник и свалился вниз. Он ударился головой о бетонный столб. Следователи начали проверять обстоятельства ЧП.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области, это произошло 3 марта.

«Один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался и упал, ударившись о бетонный столб. В результате он получил травмы головы и был госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СК сейчас выясняют, почему в тот момент ребенок остался без присмотра, и работают с сотрудниками парка и его родителями. По этому случаю назначат две экспертизы: судебно-медицинскую и экспертизу безопасности подъемника, с которого упал ребенок.