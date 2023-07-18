Происшествия 18 июля 2023, 01:14 Ребенок упал с эскалатора в торговом центре в Тольятти и попал в реанимацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мальчик упал с высоты второго этажа, катаясь на эскалаторе в торговом центре «Русь на Волге» в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«Ребенок упал с эскалатора, в результате чего получил телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в региональном СК.

Реклама

По факту падения ребенка проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все детали ситуации, включая и предшествующие падению обстоятельства.

Очевидцы падения мальчика рассказали, что пострадавший разбил голову, отметила «Газета.ru». Как указано в сообщении, ребенка увезли в реанимацию.

Столичная межрегиональная транспортная прокуратура ранее сообщила, что направила в Тимирязевский районный суд Москвы уголовное дело по факту травмирования ребенка на эскалаторе станции «Окружная» МЦД-1. Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении работника ООО «Инженерно-экспертная служба». Его обвиняют обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.