Ребенок упал с 9 этажа в Москве и остался жив

Пятилетний ребенок упал из окна девятого этажа дома на козырек магазина на юго-востоке Москве. Он получил множественные ушибы, но остался жив. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, у ребенка также подозрение на перелом позвоночника. Сейчас он находится в больнице. Точной информации о причине произошедшего пока нет.

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Этим происшествием занимается Следственный комитет России. В ведомстве рассказали, что по данным других правоохранительных органов, ребенок остался в живых. Следователи выехали на место падения малыша.

После изучения всех обстоятельств ЧП, СК примет решение о необходимости проверки. Инцидент произошел по адресу: улица Подольская, дом 27, корпус 1. Эта жилая высотка находится в Московском районе Марьино.