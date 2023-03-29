Происшествия 29 марта 2023, 23:38 Ребенок упал с 17-го этажа дома в Липецке

Читать 360tv в

В Липецке 13-летняя девочка выпала из окна с высоты 17-го этажа. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Подросток сорвался вниз в Октябрьском округе, на улице Вилли Огнева. В результате падения девочка погибла. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали ее смерть.

Реклама

Произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники органов проверят условия проживания ребенка в семье, а также работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.