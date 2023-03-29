29 марта 2023, 23:38
Ребенок упал с 17-го этажа дома в Липецке
В Липецке 13-летняя девочка выпала из окна с высоты 17-го этажа. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Подросток сорвался вниз в Октябрьском округе, на улице Вилли Огнева. В результате падения девочка погибла. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали ее смерть.
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Произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники органов проверят условия проживания ребенка в семье, а также работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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