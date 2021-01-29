Ребенок умер в Подмосковье из-за снотворного. Его мать подозревают в изнасиловании подруги

Матерью умершего ребенка, которому отец подсыпал снотворное, оказалась женщина, подозреваемая в изнасиловании подруги фаллоимитатором. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка в подмосковном Пушкино стало снотворное, которое отец ребенка добавлял в детскую молочную смесь. Следы сильнодействующего препарата были обнаружены в детской бутылочке и в банке со смесью. По словам мужчины, он делал это, чтобы младенец не плакал и лучше спал. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мама малыша подозревает, что муж и ей подмешивал снотворное в напитки. Она утверждает, что до смерти ребенка замечала у себя странную сонливость, сообщило «МК».

Как стало известно «360», девушка, которая является матерью умершего ребенка, ранее в январе подпала под подозрение в изнасиловании подруги с помощью фаллоимитатора. Потерпевшая работает секретарем в одной из организаций поселка Правдинский. Подозреваемая находится под домашним арестом.