Ребенок умер после самолечения лидокаином в Дагестане
Минздрав: один ребенок умер, один постадал в Дагестане после лечения лидокаином
Врачи в Дагестане пытались спасти двоих детей, пострадавших от лечения лидокаином. Один ребенок скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому», — сказано в сообщении министерства. Его процитировало РИА «Новости».
Там уточнили, что трехлетний ребенок 12 ноября поступил в Бабаюртовскую районную больницу в состоянии комы. Позже он пришел в себя и сам, без аппарата ИВЛ, стал дышать. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату, жизни маленького пациента ничего не угрожает.
«Его пятилетний брат тогда же, 12 ноября, скончался по пути в больницу», — добавили в ведомстве.
Родители детей рассказали, что для лечения воспаления верхних дыхательных путей были назначены антибиотики. Взрослые сами выполняли лечение, в больницу не обращались.
«Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей», — написало агентство.
Сейчас младшему ребенку продолжают проводить терапию.