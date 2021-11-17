Ребенок умер после самолечения лидокаином в Дагестане

Врачи в Дагестане пытались спасти двоих детей, пострадавших от лечения лидокаином. Один ребенок скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому», — сказано в сообщении министерства. Его процитировало РИА «Новости».

Там уточнили, что трехлетний ребенок 12 ноября поступил в Бабаюртовскую районную больницу в состоянии комы. Позже он пришел в себя и сам, без аппарата ИВЛ, стал дышать. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату, жизни маленького пациента ничего не угрожает.

«Его пятилетний брат тогда же, 12 ноября, скончался по пути в больницу», — добавили в ведомстве.

Родители детей рассказали, что для лечения воспаления верхних дыхательных путей были назначены антибиотики. Взрослые сами выполняли лечение, в больницу не обращались.

«Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей», — написало агентство.

Сейчас младшему ребенку продолжают проводить терапию.