Ребенок умер после падения с 14-го этажа на юге Москвы

В Москве на улице Маршала Захарова из окна дома с 14-го этажа выпал годовалый ребенок. Он разбился насмерть. Столичная прокуратура проводит проверку.

Источник «360» в экстренных службах рассказал, что ребенку два года. По предварительным данным, его родители в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Тело ребенка в четверг нашли под окнами многоэтажного дома. На нем обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. В прокуратуре сообщили, что в момент происшествия мать находилась в квартире.

Проверкой займется Нагатинская межрайонная прокуратура. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими обязанностей о воспитании ребенка.

Ранее в Алтайском крае в городе Бийске пятилетняя девочка выпала из окна детского сада. За ребенком не уследили воспитатели. Когда это произошло, одна из сотрудниц помогала детям раздеться, а другая ушла за обедом. Несмотря на травмы, девочке удалось выжить.