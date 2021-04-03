Ребенок умер после отравления угарным газом в Казани

Житель Казани вместе с внуком отравился угарным газом в частной бане. В результате мальчик скончался. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

«В 21:00 3 апреля поступило сообщение об отравлении деда и внука угарным газом по адресу: Казань, улица 1-я Муромская», — привел ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Прибывшие на место спасатели установили, что в бане угарным газом отравились два человека. Еще до приезда скорой помощи 10-летний мальчик скончался на месте, а 58-летний мужчина получил отравление средней степени тяжести. Пострадавший отказался поехать в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства и причины смерти мальчика от угарного газа.