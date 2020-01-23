23 января 2020, 11:58
Ребенок умер после операции по удалению аппендицита
В Пермском крае ребенок умер после обыкновенной операции по удалению аппендицита. Родители считают, что виноваты врачи. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным телеканала «Царьград», трагедия произошла в городе Чернушка. Маленький мальчик поступил в больницу с болями в районе живота. После оперативного вмешательства малыш умер, не приходя в сознание.
«После осмотра и по результатам анализов поставлен был диагноз «аппендицит», — сообщил отец ребенка. — Больше никаких обследований не было».
Пресс-служба минздрава Пермского края уточнила, что «была оказана необходимая медицинская помощь».
Эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося. По предварительным данным, у малыша нашли заворот кишок.