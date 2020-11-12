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    12 ноября 2020, 14:53

    Ребенок умер после нападения собаки в Бурятии

    Дарья Морозова

    Девочка скончалась после нападения собаки в Бурятии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сайт СУ СК России по республике.

    По данным газеты «Известия», это произошло во дворе частного дома, где жила ее семья. По предварительным данным, на ребенка напала собака, которая охраняла придомовую территорию.

    Девочку госпитализировали с травмами, но врачи не смогли ее спасти. По словам родителей, раньше собака не проявляла никакой агрессии к их дочери.