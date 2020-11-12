Ребенок умер после нападения собаки в Бурятии

По данным газеты «Известия», это произошло во дворе частного дома, где жила ее семья. По предварительным данным, на ребенка напала собака, которая охраняла придомовую территорию.

Девочку госпитализировали с травмами, но врачи не смогли ее спасти. По словам родителей, раньше собака не проявляла никакой агрессии к их дочери.