Ребенок умер под Ульяновском после отказа матери от госпитализации

В Ульяновской области малолетний ребенок попал в больницу из-за боли в животе, но мать отказалась от госпитализации и забрала мальчика домой. Но потом его состояние ухудшилось, и впоследствии он скончался. Об этом сообщили на сайте СК по региону.

Девятилетний ребенок пожаловался на боли в животе 10 июня. Врачи осмотрели его и назначили ряд анализов, но его мать не дала согласие на госпитализацию, и их отпустили домой. Однако уже 15 июня ребенок снова попал в больницу с аналогичными жалобами. Его состояние ухудшилось 4 июля. Спустя три дня после этого у него обнаружили хроническое инфекционное заболевание.

Врачам не удалось спасти ребенка. Он скончался 23 июля.

Против 36-летней матери ребенка завели дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят допросы, устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют, в каких условиях проживал ребенок.

В Бийске ранее женщина выбросила из окна свою трехмесячную дочь, а потом спрыгнула сама. Девочка получила ушибы, ее жизни ничто не угрожает. А ее мать находится в тяжелом состоянии.