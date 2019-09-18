Ребенок умер от удара током в ванной в Сургуте
Девятилетняя девочка погибла в ванной в Сургуте. По предварительным данным, смерть наступила мгновенно от удара током. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет по ХМАО
Девочка погибла 17 сентября, когда принимала ванну. Смерть наступила мгновенно. Следователи предположили, что ребенок держал в руках мобильный телефон, подключенный к сети электропитания. По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки.
Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка. В ведомстве уточнили, что семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная. На учете в органах системы профилактики не состоит.