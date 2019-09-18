Ребенок умер от удара током в ванной в Сургуте

Девочка погибла 17 сентября, когда принимала ванну. Смерть наступила мгновенно. Следователи предположили, что ребенок держал в руках мобильный телефон, подключенный к сети электропитания. По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки.

Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка. В ведомстве уточнили, что семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная. На учете в органах системы профилактики не состоит.