Ребенок умер от отравления водкой

Сообщается, что ребенок на некоторое время остался без присмотра родителей. Он по неосторожности выпил водку, которую оставил его отец. На следующий день мальчика госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело.