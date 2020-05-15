15 мая 2020, 16:35
Ребенок умер от отравления водкой
На Ямале восьмилетний ребенок умер от отравления водкой. Ребенок скончался в Гыданской участковой больнице, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Сообщается, что ребенок на некоторое время остался без присмотра родителей. Он по неосторожности выпил водку, которую оставил его отец. На следующий день мальчика госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело.