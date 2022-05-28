28 мая 2022, 12:33
Ребенок умер на домашних родах в Москве
Женщина потеряла ребенка во время домашних родов в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Происшествие случилось в южной части столицы. Причины смерти младенца пока не известны.
Ранее в семье из Ногинска родился ребенок весом 5130 граммов и ростом 57 сантиметров. Он стал седьмым по счету.
Женщина рожала естественным путем в местном роддоме. Никаких осложнений не было, и мать и младенец чувствовали себя нормально.
В семье уже есть пятеро мальчиков и одна девочка, также планируется еще один ребенок.