Ребенок умер на домашних родах в Москве

Женщина потеряла ребенка во время домашних родов в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в южной части столицы. Причины смерти младенца пока не известны.

Ранее в семье из Ногинска родился ребенок весом 5130 граммов и ростом 57 сантиметров. Он стал седьмым по счету.

Женщина рожала естественным путем в местном роддоме. Никаких осложнений не было, и мать и младенец чувствовали себя нормально.

В семье уже есть пятеро мальчиков и одна девочка, также планируется еще один ребенок.