Ребенок ударил ножом приятеля в Тульской области

Ребенок ударил ножом своего товарища в Киреевском районе Тульской области. Раненый мальчик проходит лечение, полиция проводит проверку, сообщил ТАСС.

Неприятный случай произошел 10 октября. На улице играли двое детей — 10-летний мальчик и его 12-летний товарищ. В ходе игры старший мальчик насыпал опавшей листвы за шиворот другу, на что тот ответил ударом ножом.

«Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести в Тульской областной детской клинической больнице», — рассказали о состоянии пострадавшего мальчика в областном Минздраве.

В управлении МВД по Тульской области сообщили, что проводят процессуальную проверку, по завершении которой правоохранители вынесут решение в соответствии с действующим законодательством.

11 октября ученик девятого класса школы № 51 в Махачкале ударил ножом своего одноклассника. От полученной раны мальчик умер в больнице, а нападавшего доставили в отдел полиции.

Министерство образования Дагестана после смерти ученика объявило об увольнении директора школы № 51. Он стал фигурантом уголовного дела о халатности.