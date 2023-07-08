Происшествия 08 июля 2023, 08:47 Ребенок убитых украинскими военными родителей умер в Мариуполе РИА «Новости»: в Мариуполе умер ребенок, родителей которого убили украинские военные Ministry of Defense of Ukraine

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Ребенок супружеской пары из Мариуполя, которую расстрелял украинский пограничник, скончался в своей квартире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы расследования.

Согласно информации источника, страдающий от ДЦП ребенок остался один в квартире.

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«Следствие получило дополнительные данные, свидетельствующие о смерти ребенка», — говорится в сообщении.

Тело ребенка в квартире обнаружила его бабушка, который из СМИ узнала о гибели дочери и ее супруга. Предположительно, причиной смерти стал голод, потому что в жилье были разбросаны сырые овощи со следами зубов.

Супружескую пару весной 2022 года расстрелял украинский пограничник Сергей Ростовский, который вместе с бойцами националистического батальона «Азов»* остановил транспортное средство, на которых передвигались безоружные мужчина и женщина.

* Запрещенная в России террористическая организация