Ребенок три раза ударил ножом врача ижевской больницы

Мальчик трижды ударил ножом врача ижевской больницы по указанию отца. О происшествии написало издание Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, мужчина обратился в инфекционное отделение Городской больницы № 3 в Ижевске с жалобой на температуру у 12-летнего сына. После этого у мужчины возник конфликт с врачом по поводу порядка сдачи анализов. Мужчина велел сыну ударить врача ножом, что ребенок и сделал. Врач получил три ножевых ранения в живот.

Пострадавший госпитализирован, отец ребенка задержан, а мальчика ожидает психиатрическая экспертиза.