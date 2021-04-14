Ребенок тяжело пострадал при пожаре в Багратионовском проезде в Москве

Три человека, в том числе ребенок, спаслись из горящей квартиры на третьем этаже одного из домов в Багратионовском проезде. Об этом «360» сообщили в городском главке МЧС.

Горящую квартиру жильцы смогли покинуть до прибытия пожарных подразделений. В 18:55 возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров, сообщили в ведомстве. Причины и обстоятельства ЧП установят позже.

По данным источника «360» в экстренных службах города, при пожаре пострадали двое детей. Второго ребенка спасли из здания позднее. Он находится в тяжелом состоянии. На месте ЧП ожидают скорую помощь.