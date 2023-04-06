Происшествия 06 апреля 2023, 20:26 Ребенок стал жертвой ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла на 35-м километре трассы между Ростовом-на-Дону и Ставрополем. По предварительной информации, при попытке обгона водитель Volkswagen Polo столкнулся с LADA Priora. Мужчина, сидевший за рулем отечественного авто, не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался во встречном направлении. Смертельные травмы получил пятилетний ребенок, находившийся в салоне LADA.