Ребенок стал жертвой аварии в Казани

Легковушки столкнулись на трассе в Казани. В результате аварии погиб полуторагодовалый ребенок, пострадали пять человек. Об этом сообщил представитель прокуратуры Татарстана.

Согласно информации надзорного ведомства, ДТП произошло вечером 19 июля на 78-м километре трассы М7 «Волга». Легковушки Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso столкнулись на территории Кировского района в Казани.

«По предварительным данным, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Citroen», — привело слова представителя прокуратуры РИА «Новости».

Во время аварии автомобиль Renault перевернулся на крышу. Полуторогодовалый ребенок скончался на месте от полученных травм. Пострадал водитель Renault вместе с двумя пассажирами, среди которых был ребенок. Травмы получили и пассажир Citroen вместе с несовершеннолетним ребенком. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работают врачи, спасатели и сотрудники полиции. Все причины и обстоятельства смертельной аварии продолжают выяснять.