Ребенок сломал руку на батуте в самарском парке. СК завел дело

В Самаре, в парке имени Гагарина, ребенок во время прыжков на батуте сломал руку. В результате Следственный комитет по области возбудил уголовное дело.

«СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе рассказали, что в результате падения с детского аттракциона «Веселый батут» ребенок 2017 года рождения сломал руку. Чтобы не допустить повторения подобных случаев и в связи с ненадлежащим техническим состоянием аттракцион закрыли.

Следователи изъяли всю техническую документацию, также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы прокуратуры, в суд также направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного пострадавшему ребенку. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что расстояние от ограждения до наружных стен батута составляло 1,2 метра вместо положенных 1,8, а с открытой стороны — 3,5 метра. Также на батуте обнаружили балластный способ фиксации в виде мешков, имеющих вес на один швартовочный элемент 700–800Н, вместо необходимых 1600Н. На одном швартовочном элементе фиксация и вовсе отсутствовала.