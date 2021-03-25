Ребенок сломал позвоночник на квесте в Петербурге. Но в истории много вопросов

В Санкт-Петербурге ребенок повредил позвоночник при прохождении квеста. Ирина, мать шестилетнего мальчика, рассказала «360», что ее сын получил травму месяц назад, тогда ее заверили, что разберутся в ситуации и проведут проверку. Но этого так и не произошло.

Ребенок получил травму 23 февраля во время прохождения игрового квеста «Хоббит. Путешествие в Средиземье». Организатором является компания iLocked. Из-за разрушения конструкции сборной лестницы, которая является одним из этапов прохождения квеста, шестилетний мальчик упал с высоты человеческого роста на кафельный пол. Ирина рассказала, что никакой инструкции по сбору лестницы не было.

«Так как я человек обычный, не подкованный ни в каком юридическом контексте и не сильно опытная мать, когда это случилось, для меня главная цель была уехать с этого квеста, поехать с ребенком и проверить, как у него дела. Когда мы проверили ребенка на рентгене, нам сказали, что есть подозрения, но недельку посидите дома, может быть, все в порядке. И я уехала с таким облегчением, что все в порядке и все будет хорошо», — рассказала Ирина.

Женщина сообщила, что, когда они обратились в травматологию, им сказали, что уведомят о произошедшем полицию. Она была уверена, что стражи порядка на следующий день начнут проверку, но этого не произошло.

С родителями ребенка связалась инспектор по делам несовершеннолетних, которая попросила приехать к ней и написать заявление. Супруг написал заявление.

«Насколько мы поняли с ее (инспектора — прим. ред.) слов, она пойдет туда и поставит в известность квест. И отправит заявление в Следственный комитет. А мы поехали уже домой, так как нам сказали, что ничего не ясно, надо наблюдать. Решили, что все хорошо», — сообщила Ирина.

Но инспектор по делам несовершеннолетних сказала, что ее не пустили на территорию квеста.

«Потом в течение недели у ребенка разболелись ноги, появились жалобы, и мы поехали заново делать МРТ, чтобы проверить, связаны ли боли в ногах с его падением. Выяснилось, что компрессионный перелом позвоночника. Отвезли в больницу, 10 дней лежали, и мне было вообще не до этого квеста», — сообщила Ирина.

Спустя две недели, когда они уже вышли из больницы, муж Ирины позвонил в СК и выяснил, что никакого заявления от инспектора по факту произошедшего им так и не поступало.

«Я поняла, что ничего не было сделано», — сказала Ирина.

Она написала организаторам о том, что произошло на квесте. Женщине сообщили, что они не в курсе произошедшего, попросив написать заявление и пообещали, что они рассмотрят ее историю. Ни извинений, ни сожалений, ни даже элементарного вопроса о состоянии ребенка не было, уточнила Ирина.

«После этого я написала в Следственный комитет жалобу, в Роспотребнадзор, на днях написала в прокуратуру, [губернатору Петербурга] Александру Беглову написала в личку, что не могли бы помочь, проконтролировать, потому что у нас месяц назад случилось падение на квесте, а я не знаю, проверял ли кто-нибудь этот квест, что происходит вообще. Мне опять написали: звоните сами, жалуйтесь сами. Ну вот я и решила написать свою историю, чтобы предупредить родителей, что вот есть такой квест, в котором ребенок может пострадать за первые пять минут», — сказала она.

Мальчику необходим постельный режим в течение шести месяцев под присмотром родителей и серьезные ограничения в течение двух лет.

Ирина считает, что вина за случившееся лежит полностью на организаторах мероприятия. «360» обратился к представителям iLocked с просьбой прокомментировать ситуацию. Представитель компании Евгений Ощепков предоставил фотографию, сделанную сразу после квеста.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот фотография, сделанная после игры, и едва ли с такой травмой и ситуацией можно было сделать снимок. По правилам ответственность за несовершеннолетних несут их родители — в любом учреждении, где находятся. Сразу после мероприятия претензии к администраторам, заявления, просьбы оказания медицинской помощи или вызова скорой помощи на локацию не поступало. Люди на фото в абсолютно штатном режиме покинули локацию. С момента игры прошло более месяца, за это время с ребенком могло произойти что угодно и где угодно», — сообщил представитель квеста.

В iLocked заявили, что готовы разбираться в любой ситуации, но так как с момента квеста, о котором идет речь, прошло уже больше месяца, записи с камер, которые бы помогли в этом деле, не сохранились.

«Официального заявления или претензии с указанием фактов к нам не поступало до сих пор», — добавил он.

В управлении СК РФ по Петербургу и Ленобласти в ответ на запрос «360» сообщили, что им поступило заявление от родителей мальчика, начата проверка. Также направлен запрос в МВД.