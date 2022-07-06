Ребенок скончался в ДТП на «трассе смерти» в ХМАО

Серьезное ДТП произошло на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Ее называют «трассой смерти» из-за того, что там регулярно происходят столкновения. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по ХМАО.

Авария произошла сегодня, 6 июня, на 560 километре трассы. Там столкнулись Toyota Corollа и MAN. В результате двухлетняя девочка, которая находилась в легковушке, получила серьезные травмы. Она погибла на месте происшествия. Другие участники аварии — мужчина и женщина — пострадали. Их госпитализировали. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.