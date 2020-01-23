23 января 2020, 13:24
Ребенок съел лапшу быстрого приготовления и умер
В Египте девятилетний ребенок умер от высокого давления и сердечного приступа. Родители считают, что виновата лапша быстрого приготовления, съеденная мальчиком до этого. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на издание Akhbar el Youm.
Трагедия случилась на севере Египта. Девятилетний мальчик решил пообедать лапшой быстрого приготовления. По словам родителей, после еды ему вдруг стало плохо. Вскоре он скончался.
Экспертиза показала, что причиной смерти стали повышенное давление и сердечный приступ. Специалисты проводят проверку по данному инциденту.