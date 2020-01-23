Ребенок съел лапшу быстрого приготовления и умер

Трагедия случилась на севере Египта. Девятилетний мальчик решил пообедать лапшой быстрого приготовления. По словам родителей, после еды ему вдруг стало плохо. Вскоре он скончался.

Экспертиза показала, что причиной смерти стали повышенное давление и сердечный приступ. Специалисты проводят проверку по данному инциденту.