Происшествия 26 января 2023, 16:43 Ребенок с краснухой скончался в Ленобласти

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В Ленобласти шестилетний мальчик с краснухой умер в больнице. Об этом сообщил 78.ru.

Ребенок почувствовал себя плохо несколько дней назад. Тетя, которая была с ним, отвезла его в фельдшерско-акушерский пункт поселка. Как отметило ИА Nation News, там мальчику поставили диагноз «краснуха» и отпустили домой. Но через два дня его состояние ухудшилось. На этот раз ждать фельдшера не стали и отвезли ребенка в больницу. Там он скончался спустя 45 минут.

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В настоящее время проводится проверка по факту смерти мальчика. Устанавливается причина смерти и верность поставленного диагноза.