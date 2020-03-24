24 марта 2020, 12:51
Ребенок решил попрощаться с дедом и получил сотрясение мозга в Калининграде
Дедушка привел пятилетнего мальчика в детский сад Калининграда. Ребенок залез на подоконник, чтобы попрощаться с ним, но выпал из окна. Об этом сообщил местный портал «Клопс» со ссылкой на региональное УМВД.
По информации ИА Nation News, малыша госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом руки.
Предполагается, что воспитатель не заметила, как ребенок оказался на подоконнике, а затем упал с него.
Сотрудники правоохранительных органов передали дело в СК Калининграда.