Ребенок решил попрощаться с дедом и получил сотрясение мозга в Калининграде

Дедушка привел пятилетнего мальчика в детский сад Калининграда. Ребенок залез на подоконник, чтобы попрощаться с ним, но выпал из окна. Об этом сообщил местный портал «Клопс» со ссылкой на региональное УМВД.

По информации ИА Nation News, малыша госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом руки. Предполагается, что воспитатель не заметила, как ребенок оказался на подоконнике, а затем упал с него. Сотрудники правоохранительных органов передали дело в СК Калининграда.