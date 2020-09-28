Ребенок провалился в колодец с фекалиями на территории пляжа

«Мы приехали на берег, дети бегали невдалеке, когда я услышала крик. Сын провалился всей ногой в эту жидкую субстанцию», — уточнила женщина.

По ее словам, ребенок успел выпрыгнуть, однако сильно испугался. От удара у мальчика появился большой синяк. Жительницу Кургана возмутило, что колодец был оставлен открытым. Яма оказалась лишь прикрыта ветками

«Будьте осторожны, если кто-то поедет на Голубые», — предупредила мать пострадавшего.

Отмечается, что территорию пляжа у мэрии арендовал «Курганпарк». Изданию не удалось получить комментарии в организации. Журналисты направили запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответа еще не было.