facebook_pixel
    28 сентября 2020, 11:46

    Ребенок провалился в колодец с фекалиями на территории пляжа

    Полина Петрова

    Ребенок провалился в открытый колодец с фекалиями на территории бывшего платного пляжа на Голубых озерах в Кургане. Об этом рассказала мама шестилетнего мальчика, пишет сайт URA.ru.
    Ребенок провалился в колодец с фекалиями на территории пляжа

    «Мы приехали на берег, дети бегали невдалеке, когда я услышала крик. Сын провалился всей ногой в эту жидкую субстанцию», — уточнила женщина.

    По ее словам, ребенок успел выпрыгнуть, однако сильно испугался. От удара у мальчика появился большой синяк. Жительницу Кургана возмутило, что колодец был оставлен открытым. Яма оказалась лишь прикрыта ветками

    «Будьте осторожны, если кто-то поедет на Голубые», — предупредила мать пострадавшего.

    Отмечается, что территорию пляжа у мэрии арендовал «Курганпарк». Изданию не удалось получить комментарии в организации. Журналисты направили запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответа еще не было.

    Новости SMI.FM