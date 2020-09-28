28 сентября 2020, 11:46
Ребенок провалился в колодец с фекалиями на территории пляжа
Ребенок провалился в открытый колодец с фекалиями на территории бывшего платного пляжа на Голубых озерах в Кургане. Об этом рассказала мама шестилетнего мальчика, пишет сайт URA.ru.
«Мы приехали на берег, дети бегали невдалеке, когда я услышала крик. Сын провалился всей ногой в эту жидкую субстанцию», — уточнила женщина.
По ее словам, ребенок успел выпрыгнуть, однако сильно испугался. От удара у мальчика появился большой синяк. Жительницу Кургана возмутило, что колодец был оставлен открытым. Яма оказалась лишь прикрыта ветками
«Будьте осторожны, если кто-то поедет на Голубые», — предупредила мать пострадавшего.
Отмечается, что территорию пляжа у мэрии арендовал «Курганпарк». Изданию не удалось получить комментарии в организации. Журналисты направили запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответа еще не было.