Ребенок провалился под лед в Ленинградской области

Мальчик провалился под лед в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт 47news.

По данным газеты «Петербургский дневник», мальчики бегали по льду, и в итоге один из них провалился. Ребенку помогли трое молодых людей, которые проходили мимо.

«Один из них отдал вещи приятелям и пополз к мальчику. Сам тоже молодой, не больше 30 лет. Сначала протянул ему бревно, потом провалился сам, но по пояс. И уже руками вытащил на берег», — рассказали очевидцы.