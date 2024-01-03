Происшествия 03 января 2024, 05:06 Ребенок пропал в Екатеринбурге «Прорыв»: 13-летний школьник пропал в Екатеринбурге Freepik

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В Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Прорыв»в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Рост школьника 165 сантиметров. У него голубые глаза, светло-русые волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в серые штаны, серую куртку с белыми пятнами, зеленую толстовку и черные ботинки.

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В декабре в Ярославской области нашли пропавшую 11-летнюю девочку. По данным следователей, школьница ушла из дома в Ярославле после ссоры с мамой и перестала выходить на связь. В течение четырех дней о ее местоположении было ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На пятый день девочку нашли в доме знакомых в Гаврилов-Яме, который находится в 50 километрах от Ярославля. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.