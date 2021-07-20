СМИ: ребенок проглотил виноград и погиб от удушья в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, в Санкт-Петербурге. Полуторагодовалая девочка проглотила виноград, после чего начала задыхаться. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам матери ребенка, ее дочь съела виноград и начала задыхаться. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Врач извлек частички пищи, а затем ребенка доставили в больницу. Однако помощь медиков не смогла спасти жизнь девочки, она умерла от удушья.