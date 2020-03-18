Ребенок проглотил 16 магнитных шариков в Москве

По данным портала «Свободная пресса», мама юного москвича рассказала, что он проглотил шарики пару дней назад. Сначала родители надеялись, что шарики покинут организм ребенка без медицинского вмешательства. Когда этого не случилось, они обратились в больницу.

В итоге врачи извлекли из желудка мальчика 16 магнитных шариков, которые были сцеплены между собой.