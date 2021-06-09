Ребенок проглотил 14 деталей конструктора в Тюмени

Врачи в Тюмени прооперировали 10-летнего мальчика, который проглотил 14 деталей конструктора. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Мальчик попал в больницу с болью в животе. Сначала врачи подозревали у него аппендицит. Позже хирурги выяснили, что в кишечнике у ребенка множество инородных предметов.

«Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах», — цитирует пресс-служба депздрава слова заведующего хирургическим отделением детского стационара № 2 ОКБ Валерия Чевжика.

Врачам пришлось провести три операции, чтобы удалить инородные тела, ушить кишечник и удалить воспаления. Сейчас мальчик в стабильном состоянии.