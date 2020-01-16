    16 января 2020, 21:38

    Ребенок продавал боевой снаряд в Сочи

    Ирина Нагайникова

    В селе Красная Воля Адлерского района Сочи ребенок пытался продать строителям боевой снаряд, сообщил сайт LIFE.ru.

    Автомобиль «ВАЗ-2104» подъехал к стройке. Сидевшая в нем семья кричала, что продает металл.

    Спустя некоторое время из машины вышел ребенок и предложил строителю купить «такую штуку». В руках у него был снаряд РПГ-7.

    Испугавшийся рабочий потребовал, чтобы ребенок бросил снаряд и бежал, а позже позвонил в полицию.

    Как сообщил портал «Дни.ру», снаряд оказался боевым.