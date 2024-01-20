Эксклюзив 20 января 2024, 17:10 Ребенок потерялся в Тропаревском парке на западе Москвы Источник «360»: ребенок в желтой куртке потерялся в Тропаревском парке Москвы РИА «Новости»

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В районе Тропарево-Никулино в Москве потерялся 10-летний мальчик. Он был одет в желтую куртку и ехал на лыжах. Об этом сообщил источник «360».

Он уточнил, что мальчик возвращался с лыжной прогулки к машине вместе с отцом. Ребенок свернул с пути. Телефона с собой у него не было.

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У припаркованной машины родитель сына не обнаружил. Спустя 20 минут ожидания школьник так и не вернулся.

Подробности произошедшего уточняются. Спасатели направились на место происшествия вместе со служебными собаками.

UPD: мальчика нашли — с ним все в порядке. Его укутают в теплую одежду и передадут родителям.

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