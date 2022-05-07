Ребенок пострадал в результате массового ДТП в Москве

В Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Среди пострадавших — ребенок, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Машины столкнулись на Нижегородской транзитной эстакаде Третьего транспортного кольца. В результате аварии пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Информации об их состоянии нет, как и подробностей об обстоятельствах ДТП.

Жителю Кургана, по вине которого в ДТП погибли два человека, включая ребенка, вынесли приговор. Следствие установило, что мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и наехал на машину, в которой находились мужчина и 12-летний ребенок. Оба погибли. Виновника происшествия приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также сообщалось, что водитель Mitsubishi Pajerо погиб в ДТП возле Краснокаменска. Его автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.