Происшествия 06 марта 2023, 14:32 Ребенок пострадал в результате ДТП в Оренбургской области

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ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок, произошло накануне в Бузулукском районе Оренбургской области. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

По информации правоохранителей, водитель LADA не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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На месте ЧП работали медики и правоохранительные органы.

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