09 декабря 2023, 18:04
Ребенок пострадал в результате ДТП двух иномарок на севере Москвы
Источник «360»: ребенок получил сотрясение головного мозга из-за ДТП в Москве
Две иномарки столкнулись в Головинском районе на Онежской улице на севере Москвы. В аварии пострадал ребенок. Об этом сообщил источник «360» из экстренных служб.
Предварительно, медики диагностировали трехлетнему пациенту сотрясение головного мозга и рваную рану глаза. Родители отказались от госпитализации ребенка.
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Из-за ДТП перекрыли две полосы в сторону центра. Информации о разливе топлива не поступало.
Подробности произошедшего уточняются. На место выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.
Ранее водитель протаранил фонарный столб в Москве, умерев из-за оторвавшегося тромба.
ДТП
Москва 2023
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