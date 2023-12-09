Происшествия 09 декабря 2023, 18:04 Ребенок пострадал в результате ДТП двух иномарок на севере Москвы Источник «360»: ребенок получил сотрясение головного мозга из-за ДТП в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Две иномарки столкнулись в Головинском районе на Онежской улице на севере Москвы. В аварии пострадал ребенок. Об этом сообщил источник «360» из экстренных служб.

Предварительно, медики диагностировали трехлетнему пациенту сотрясение головного мозга и рваную рану глаза. Родители отказались от госпитализации ребенка.

Реклама

Из-за ДТП перекрыли две полосы в сторону центра. Информации о разливе топлива не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее водитель протаранил фонарный столб в Москве, умерев из-за оторвавшегося тромба.