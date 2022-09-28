Ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Москве | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 10:53 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Москве Источник «360»: ребенок пострадал в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве РИА «Новости»

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Ребенок получил травмы в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в деревне Зименки Сосенского поселения Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, пострадавшему девять лет. Он находился в машине.

В результате аварии одну полосу в сторону улицы Зименковская перекрыли. По словам водителя автобуса, в момент ДТП в салоне находились около 30 человек, никто из них не пострадал, всех пересадили в другой автобус.

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На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб губы, но от госпитализации сопровождавшие его взрослые отказались.

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