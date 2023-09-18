Происшествия 18 сентября 2023, 14:30 Ребенок пострадал в массовом ДТП в Челябинской области

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В Копейске столкнулись три машины, в результате чего пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.

На проспекте Победы Volkswagen Polo не справился с управлением и оказался на встречке, где врезался сначала в Toyota Prius, а потом в грузовик Ford. В результате аварии пострадал восьмилетний ребенок из японского авто и водитель немецкого седана. По факту ДТП начали проверку.

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