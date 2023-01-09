09 января 2023, 10:37
Ребенок пострадал в ДТП в Волгоградской области
Авария, в которой пострадал двухлетний ребенок, произошла накануне на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением и вылетел в кювет. Мальчику потребовалась помощь медиков.
Реклама
Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама