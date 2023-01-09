Происшествия 09 января 2023, 10:37 Ребенок пострадал в ДТП в Волгоградской области

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Авария, в которой пострадал двухлетний ребенок, произошла накануне на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением и вылетел в кювет. Мальчику потребовалась помощь медиков.

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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

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