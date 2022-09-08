Ребенок пострадал в ДТП в Татарстане | 360°

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Ребенок пострадал в ДТП в Татарстане

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Неподалеку от поселка Чулпаново (Татарстан) произошла авария, в которой пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

По предварительным данным, LADA Vesta, съезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила другой автомобиль LADA Kalina.

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Столкновение привело к травмированию пассажиров, находящихся в обеих машинах. Среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка. Ей диагностировали черепно-мозговую травму. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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