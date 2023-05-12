Происшествия 12 мая 2023, 00:44 Ребенок пострадал в ДТП в Свердловской области

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В Свердловской области произошла авария, в результате которой травмы получит девятилетний мальчик. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

ДТП случилось в Волчанске на улице Пионерской. Пьяный водитель отечественного авто не справился с управлением и оказался на тротуаре, где сбил мальчика, который ехал на самокате. Ребенка отбросило и он ударился об ограждение. Пострадавший попал в реанимацию с травмой позвоночника.