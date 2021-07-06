Ребенок пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича в Санкт-Петербурге. По информации очевидцев, там столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них находился ребенок, написали «Невские новости».

Одна из машин от сильного удара чуть не вылетела на тротуар, но столкнулась с дорожным знаком. К месту происшествия в скором времени прибыли медики и дорожная полиция. Всем пострадавшим оказали первую помощь.